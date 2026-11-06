В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО

Внедрение системы "единого окна" в сфере государственного финансирования неправительственных организаций (НПО) позволит вывести сотрудничество между государством и гражданским обществом на новый этап.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, выступая в пятницу на Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана в Гяндже.

Она отметила, что в последние годы агентству совместно с НПО удалось добиться значительных результатов в развитии сектора, укреплении его институционального потенциала и расширении международных связей.

По ее словам, за прошедший период удалось обеспечить исполнение 98,63 процента из 113 поручений, предусмотренных 21 государственной программой. Кроме того, были сформированы новые модели сотрудничества между государством, частным сектором и НПО, а также налажено взаимодействие с Фондом возрождения Карабаха и компанией BP.

Айгюн Алиева назвала создание Платформы НПО Глобального Юга и развитие платформы сотрудничества между НПО стран - членов Организации тюркских государств важными достижениями в сфере международного взаимодействия.

Она также обратила внимание на активное участие НПО во Всемирном форуме городов (WUF13). В частности, в течение пяти дней в павильоне было организовано 61 мероприятие. Кроме того, впервые в истории WUF состоялся Форум НПО, в котором приняли участие около 800 представителей более чем 100 стран.

Глава агентства подчеркнула, что в предстоящий период основными направлениями деятельности станут укрепление национальной солидарности и гражданской ответственности, обеспечение информационной безопасности, цифровое просвещение, публичная дипломатия и расширение международного представительства.

По ее словам, среди приоритетных задач также развитие электронных услуг для НПО, разработка пяти решений на основе искусственного интеллекта и повышение активности представителей сектора в социальных сетях.

Айгюн Алиева сообщила, что в следующем году планируется расширение связей в рамках Организации исламского сотрудничества, АГЕМ и формата Центральной Азии, а также проведение Бакинского форума НПО, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Все эти мероприятия планируется организовать по инициативе агентства.

Она также подчеркнула важность участия НПО в процессах восстановления и созидания, осуществляемых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

По ее словам, активность гражданского общества имеет большое значение для формирования устойчивых сообществ на этих территориях, развития социальной и гуманитарной среды, создания возможностей для занятости, образования и социальной интеграции.

Глава агентства добавила, что в рамках программ развития и обмена, реализованных за последние четыре года, удалось содействовать повышению знаний и профессиональных навыков более 500 представителей НПО. Кроме того, в целях привлечения молодежи в сектор НПО презентации проводились в различных высших учебных заведениях.

В своем выступлении Айгюн Алиева заявила, что совершенствование механизмов государственной поддержки, приведение законодательства о НПО в соответствие с современными требованиями и укрепление человеческого капитала также входят в число приоритетных задач агентства.

Она подчеркнула, что сила гражданского общества заключается не только в обозначении существующих проблем, но и в предложении путей их решения, а также в стимулировании общественной ответственности.

"Сила государства заключается в его институтах, а сила общества - в активности и солидарности его граждан. Наша миссия как агентства - объединить эти две силы во имя будущего Азербайджана", - заявила А.Алиева.

Отметим, что в Гяндже проходит Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций при партнерстве Центра социально-экономических исследований "Приоритет".

В мероприятии, посвященном "Году градостроительства и архитектуры", принимают участие более 400 представителей гражданского общества.

В рамках форума проходят панельные дискуссии на следующие темы: "Навыки НПО в области социальных сетей, цифровизации и искусственного интеллекта", "Азербайджанские НПО на страже национальных интересов" и "Наследие WUF13 в инициативах НПО".

Накануне форума, 5 ноября, его участники посетили мавзолей Низами Гянджеви и ознакомились с Гянджинским мемориальным комплексом.

В тот же день состоялся футбольный матч с участием пострадавших от мин, перенесших ампутацию конечностей. Кроме того, была представлена документальная лента "Навстречу завтрашнему дню" (Sabaha doğru), снятая организацией "Сеть журналистов Азербайджана" при донорской поддержке Агентства государственной поддержки НПО.