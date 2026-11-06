В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО

Международный саммит на тему "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему", организованный совместно Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, продолжает свою работу второй день во дворце "Гюлистан" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках саммита планируется обсудить важные темы - инновации в сфере государственного управления, трансформация государственного сектора, реформы, проводимые в Азербайджане по применению многосторонних подходов к инновационному и интеграционному предоставлению государственных услуг, а также сотрудничество в направлениях Юг-Юг, Север-Юг и трехстороннее сотрудничество в этой области.

В мероприятии принимают участие министры и высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран, руководящие лица международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.

Опираясь на опыт стран и извлеченные уроки в сфере инноваций в государственном управлении, участники рассмотрят, как институциональные реформы, технологические инновации, лидерство, развитие потенциала и межсекторное партнерство могут повысить деятельность и оперативность государственного сектора.

Посещение одного из центров ASAN xidmət позволит подробно ознакомиться с интегрированной моделью предоставления государственных услуг, ориентированной на граждан.

День завершится спринт-сессией, посвященной инновациям в сфере государственного управления. Она объединит участников для разработки практических решений актуальных задач совместного управления, обмена идеями и опытом, взаимного обучения, а также выявления новых возможностей для партнерства.