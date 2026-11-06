Палестина поблагодарила Азербайджан

Государство Палестина выразило благодарность Азербайджану за поддержку в политической, гуманитарной, образовательной и культурной сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении посольства Государства Палестина в Азербайджане.

В документе отмечается, что Азербайджан на международных площадках поддерживает право палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Подчеркивается, что в сентябре 2025 года из сектора Газа в Азербайджан были эвакуированы 14 палестинских студентов для продолжения обучения. В настоящее время в Азербайджане обучаются 37 палестинских студентов, 23 из которых являются участниками программы Международных образовательных грантов имени Гейдара Алиева.

Кроме того, во время визита премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы в Азербайджан в июле 2026 года Президент Ильхам Алиев вновь подтвердил поддержку создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Посольство также выразило признательность Азербайджану за финансовую поддержку дипломатического представительства Палестины, содействие участию палестинских делегаций в международных мероприятиях, а также сотрудничество в сферах образования и здравоохранения.

В завершение посольство Государства Палестина выразило глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, правительству и народу Азербайджана за оказываемую поддержку.