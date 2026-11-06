https://news.day.az/autonews/1872365.html Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру Глобальный отзыв Volkswagen, охвативший около двух миллионов автомобилей по всему миру, пополнился еще 610 тысячами машин, выпущенных для китайского рынка. Причина кроется в коррозии, которой из-за попадания влаги может подвергнуться крепежный болт рулевого механизма.

Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру

Автоновости, 6 ноября 2026 13:35 (UTC +04:00) 310
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру

Глобальный отзыв Volkswagen, охвативший около двух миллионов автомобилей по всему миру, пополнился еще 610 тысячами машин, выпущенных для китайского рынка. Причина кроется в коррозии, которой из-за попадания влаги может подвергнуться крепежный болт рулевого механизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, для концерна Volkswagen эта кампания является одним из крупнейших отзывов за последние годы, по своему масштабу напоминая нашумевший дизельгейт.

В сентябре Volkswagen сообщал, что из-за поломки крепежный болт рулевого механизма автомобилям может грозить полная потеря рулевого управления. Однако китайский регулятор использует более осторожную формулировку - "ограничение функциональности механизма".

Автовладельцам рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей до ремонта, если рулевой механизм начал издавать странные звуки или некорректно работать. Согласно опубликованным документам, под отзывную кампанию в Китае попадут:

  • Volkswagen Golf/Tiguan - 22 036 шт.;
  • Volkswagen Teramont - 116 864;
  • Volkswagen Teramont X - 24 977;
  • Volkswagen Viloran - 8529 шт.;
  • Audi Q6 - 20 369 шт.;
  • Volkswagen Talagon - 29 264 шт.;
  • Audi Q3 - 388 258 шт.

В Германии список отзываемых машин пополнили Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а в США проблема была выявлена у кроссоверов Volkswagen Tiguan и Atlas, а также Audi Q3. Суммарное число автомобилей составляет 2,7 млн экземпляров.

В этих машинах правый крепежный болт рулевого механизма, соединяющий подрамник и рулевой механизм, может подвергнуться коррозии под длительным воздействием влаги и дорожных противогололёдных реагентов. По мере усиления коррозии болт может треснуть.

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Для ресторанов и кафе введут новые льготы 5 ноября 13:52 (UTC+04), Экономика 1 360
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Продлевается срок действия ряда налоговых льгот 5 ноября 13:42 (UTC+04), Экономика 1 288
Возврат НДС распространят на все виды концертов 5 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 629
Налоговая льгота для владельцев снесенных домов 5 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 308
В Азербайджане отменят этот налог 5 ноября 13:36 (UTC+04), Экономика 1 411
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В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 5 ноября 13:32 (UTC+04), Экономика 1 374
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Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 1 388
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В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 1 339
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 409
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 352
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