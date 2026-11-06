Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе

Главы внешнеполитических ведомств Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ситуацию в регионе и меры по обеспечению стабильности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана, в пятницу состоялся телефонный разговор между главой МИД страны Сейедом Аббасом Арагчи и его эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных событиях, а также дипломатических усилиях, направленных на укрепление стабильности в регионе.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что они стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.