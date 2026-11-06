https://news.day.az/officialchronicle/1872486.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 6 ноября приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО "Sunbeverage" в Джебраильском районе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО
6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО Sunbeverage в Джебраильском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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