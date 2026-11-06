Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО

Перуанский информационный портал Prensa21 опубликовал материал, посвященный шестой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az, в материале отмечается, что есть даты, которые делят историю на "до" и "после".

"Для Азербайджана такой датой стало 8 ноября 2020 года. В этот день была одержана решающая победа в 44-дневной Отечественной войне, позволившая стране после почти тридцати лет восстановить свою территориальную целостность. Сегодня 8 ноября отмечается День Победы. Это день национальной гордости и памяти, с которого началась новая страница в истории государства", - говорится в статье.

Представляем вашему вниманию перевод материала:

Город, определивший исход войны

Кульминацией войны стало освобождение Шуши, города, название которого является символом для каждого азербайджанца. Историческая и культурная жемчужина Карабаха, основанная в XVIII веке, Шуша подарила миру композиторов, поэтов, музыкантов и выдающихся представителей интеллигенции.

Ее освобождение 8 ноября 2020 года стало не просто военной победой, но и переломным моментом, после которого исход войны был предрешен.

Для азербайджанского народа Шуша олицетворяет историческую память, культурную самобытность и неразрывную связь поколений. Неслучайно именно с освобождением этого города связано празднование Дня Победы.

44 дня, показавшие характер народа

Война, продолжавшаяся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, стала серьезным испытанием, которое Азербайджан преодолел с достоинством. Она продемонстрировала силу национального единства, сплоченность общества и решимость защищать суверенитет страны.

Важнейшую роль в исторической Победе сыграл Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его стратегическое видение, решительность и последовательное руководство помогли стране преодолеть сложнейшие испытания и достичь поставленных целей.

День Победы является напоминанием о героизме и самоотверженности тех, кто защищал Родину, и вечной данью памяти тем, кто отдал за нее жизнь.

От победы на поле боя к победе восстановления

Сегодня историческая Победа получает продолжение в мирном созидании. В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются масштабные инфраструктурные, жилищные, социальные и экономические проекты. Строятся автомобильные дороги, аэропорты, жилые комплексы, школы и медицинские учреждения, восстанавливаются исторические памятники и культурные объекты.

Особое значение имеет государственная программа "Великое возвращение". Ее цель заключается в создании условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Возвращение людей, восстановление городов и возрождение экономической жизни стали одними из главных направлений развития страны в послевоенный период.

Победа, открывающая новые возможности для региона

8 ноября имеет значение для будущего всего Южного Кавказа. После десятилетий противостояния у стран региона появилась возможность сформировать новую систему отношений, развивать транспортные коммуникации, расширять экономическое сотрудничество и укреплять стабильность.

Прочный мир, взаимное признание территориальной целостности и уважение государственного суверенитета должны стать основой дальнейшего развития региона.

Азербайджан, обладающий значительным экономическим и энергетическим потенциалом, продолжает играть важную роль в развитии транспортных и торговых связей между Европой и Азией.

Послание будущим поколениям

День Победы является днем национальной памяти, гордости и ответственности перед будущими поколениями. Он напоминает о ценности независимости, важности народного единства и необходимости сохранения мира.

Для Азербайджана 8 ноября навсегда останется датой, изменившей ход современной истории страны. Это день памяти героев, чествования ветеранов, выражения благодарности всем, кто внес вклад в защиту Родины, и надежды на мирное и процветающее будущее.

Азербайджан отмечает этот день с глубоким уважением к своему прошлому и уверенностью в будущем.