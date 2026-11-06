Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО

Азербайджан и Украина приняли План действий по развитию экономического сотрудничества на 2026-2027 годы.

По информации Министерства энергетики Азербайджана, в украинском городе Ужгород состоялось 14-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и первого вице-премьер-министра Украины, министра энергетики Дениса Шмыгаля обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, технологической, инновационной, культурной, научно-образовательной, туристической и других сферах.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что отношения между двумя странами развиваются на прочной политической основе, заложенной стратегическим партнерством и взаимным доверием. По его словам, несмотря на сложную региональную обстановку, экономические связи сохраняют положительную динамику.

За восемь месяцев текущего года товарооборот между странами увеличился на 10,5 процента, а экспорт Азербайджана в Украину - на 17 процентов. Общий объем взаимных инвестиций достиг 513,5 миллиона долларов США. В Азербайджане действуют 290 коммерческих организаций с украинским капиталом.

На заседании были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности, технологий хранения энергии, тепловых насосов и электроэнергетики. Особое внимание было уделено развитию проекта "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор", имеющего важное значение для укрепления региональных энергетических связей.

Также была подчеркнута необходимость реализации совместных проектов по приоритетным направлениям экономического сотрудничества.

Участники заседания обсудили гуманитарную помощь Азербайджана Украине, а также поддержку восстановительных работ. Отмечалось, что с начала войны общий объем гуманитарной помощи и поддержки в сферах реабилитации и восстановления, оказанной Азербайджаном, достиг примерно 52 миллионов долларов США.

Кроме того, была представлена информация о поставках оборудования для энергетической инфраструктуры Украины, восстановлении социальных объектов в городе Ирпень и мерах по поддержке реабилитации украинских детей.

Первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина придает большое значение развитию стратегического партнерства и экономического сотрудничества с Азербайджаном. Он высоко оценил последовательную поддержку Украины со стороны Азербайджана и выразил благодарность за оказываемые помощь и солидарность.

По его словам, оборудование, поставленное Украине в рамках более чем 10 пакетов энергетической помощи, предоставленных Азербайджаном, играет важную роль в восстановлении энергоснабжения.

По итогам заседания был подписан протокол, отражающий его результаты. Кроме того, стороны приняли План действий на 2026-2027 годы, предусматривающий реализацию мероприятий по 14 направлениям.

В рамках заседания также состоялся Азербайджано-украинский бизнес-круглый стол.

Выступая на мероприятии, министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что частный сектор и совместные инвестиции играют важную роль в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами.

По его словам, благоприятный инвестиционный климат Азербайджана, Свободная экономическая зона "Алят", промышленные парки, а также транспортная и цифровая инфраструктура создают широкие возможности для организации совместного производства и выхода на региональные рынки.

В числе перспективных направлений сотрудничества были названы энергетика и энергоэффективность, агропромышленный комплекс, переработка пищевой продукции, логистика и промышленность.

Также обсуждались перспективы участия азербайджанских компаний в промышленных парках Украины, проектах государственно-частного партнерства и восстановительных проектах.

В рамках визита участники посетили предприятие по производству ветряных турбин, а также предприятие ATEF, расположенное в индустриальном парке "Хуст", и ознакомились с их деятельностью.