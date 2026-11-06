Армения может остаться без права голоса в ОДКБ

ОДКБ может лишить Армению права голоса на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, Ереван больше двух лет не платит взносы, поэтому на саммите могут принять решение приостановить его участие до погашения долга.

Панкин напомнил, что Россия председательствует в ОДКБ и отвечает за всю повестку. Саммиту предшествует тройственная встреча глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов.

Вопрос Армении, по его мнению, не главный, но самый интересный для публики, и что его, вероятно, рассмотрят, если согласятся остальные члены организации.