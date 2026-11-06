В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину

В Ясамальском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано вчера около 18:30 на подземной парковке многоэтажного жилого дома по адресу: улица Нахчывани, 15.

Житель дома, 1958 года рождения, Сеидбейов Гасан Ариф оглу, выезжая с парковки на автомобиле Mitsubishi Outlander, сбил Садыгову Эсмиру Гасанага гызы.

71-летняя женщина скончалась в больнице от полученных травм.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что Г. Сеидбейов ранее занимал высокие должности. В частности, он возглавлял отдел связи и технического обеспечения Пенитенциарной службы.