Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ

Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере искусственного интеллекта (ИИ), включая обмен опытом, развитие международных инициатив и совместную работу над цифровой трансформацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

По ее словам, Китай и Азербайджан, являясь государствами Глобального Юга, придерживаются близких позиций по вопросам глобального управления, в том числе международного сотрудничества в области ИИ.

Лу Мэй отметила, что Азербайджан поддерживает китайские инициативы в этой сфере и участвует в деятельности Группы друзей международного сотрудничества по наращиванию потенциала в области искусственного интеллекта. Представители Азербайджана также неоднократно посещали Китай для участия в профильных семинарах и обмена опытом.

Посол сообщила, что Пекин готов содействовать участию Баку в программах международного сотрудничества, предложенных в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года.

Она также подчеркнула, что правительство Азербайджана уделяет значительное внимание цифровой трансформации социально-экономического развития. В качестве примера дипломат привела утвержденные Президентом Ильхамом Алиевым Стратегию искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы и Стратегию развития цифровой экономики на 2026-2029 годы.

По оценке Лу Мэй, сотрудничество двух стран в сфере искусственного интеллекта обладает взаимодополняющим потенциалом и открывает широкие перспективы для совместных проектов.

Китайская сторона готова укреплять взаимодействие с Азербайджаном в области ИИ, делиться опытом технологического развития и содействовать формированию новых возможностей для цифровой трансформации.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".