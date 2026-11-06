Ford представила уникальный Mustang 1966 года

Компания Ford представила на выставке SEMA уникальный рестомод Mustang R125 1966 года выпуска. Автомобиль посвящен 125-летию с того момента, как основатель компании Генри Форд впервые занялся автоспортом: в 1901 году он построил собственный гоночный автомобиль и одержал победу, которая помогла привлечь инвестиции для создания Ford Motor Company.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об особенностях автомобиля рассказало издание Carscoops.

Технически Mustang R125 оснащен атмосферным 5,7-литровым двигателем V8 с электронным впрыском Edelbrock Pro-Flo, блоком цилиндров Ford Racing Boss и алюминиевыми головками. Мощность агрегата составляет 360 лошадиных сил, крутящий момент - 400 фунт-футов. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Tremec. Ford Racing также добавила двухсекционные крышки клапанов и интегрированные жгуты проводов свечей зажигания для упрощения обслуживания.

Внешне автомобиль окрашен в черный цвет с золотисто-красной ливреей в стиле автоспорта: ярко-красная полоса проходит по задней части, на бампере размещена золотая надпись Ford Racing, а на дверях - золотые круглые эмблемы с логотипом R125 Ford Racing. Комплект золотых дисков дополняет ретро-образ.

Интерьер Ford подробно не показала, однако на одном из снимков заметен едва уловимый золотистый каркас безопасности и коричневый кожаный чемодан на месте задних сидений.