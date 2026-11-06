https://news.day.az/autonews/1872271.html Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5. Как передает Day.Az, тюнеры из США установили в родстер двигатель Chevrolet с двумя гигантскими турбинами. От монстра ожидают около 800 лошадиных сил.
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5.
Как передает Day.Az, тюнеры из США установили в родстер двигатель Chevrolet с двумя гигантскими турбинами.
От монстра ожидают около 800 лошадиных сил.
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