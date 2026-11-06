https://news.day.az/society/1872416.html Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО Опубликованы кадры тяжелой аварии, произошедшей 4 ноября перед больницей "Universal Hospital" на улице Джафара Хандана в Баку. Day.Az со ссылкой на Axar.az представляет видео момента ДТП:
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО
Опубликованы кадры тяжелой аварии, произошедшей 4 ноября перед больницей "Universal Hospital" на улице Джафара Хандана в Баку.
Day.Az со ссылкой на Axar.az представляет видео момента ДТП:
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