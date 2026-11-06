https://news.day.az/society/1872416.html

Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО

Опубликованы кадры тяжелой аварии, произошедшей 4 ноября перед больницей "Universal Hospital" на улице Джафара Хандана в Баку. Day.Az со ссылкой на Axar.az представляет видео момента ДТП: