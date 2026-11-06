В Турции арестовали бывшего министра

В Турции бывшую министра по делам семьи и социальных услуг Фатму Бетюль Саян Кая заключили под стражу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ее задержали в рамках расследования операций на финансовых рынках, которое проводит Главная прокуратура Стамбула.

После допроса Каю доставили в дежурный суд. Прокуратура потребовала арестовать ее по подозрению в нарушении закона "О рынке капитала" и участии в организации, созданной для совершения преступлений. Суд удовлетворил это ходатайство и постановил заключить ее под стражу.

В отношении супруга бывшего министра Ильяса Кая и экс-председателя Совета по рынкам капитала Турции (SPK) Ибрагима Омера Гёнюля избраны меры судебного контроля. Им запрещено выезжать из страны и предписано регулярно отмечаться в соответствующих органах.