https://news.day.az/world/1872411.html У берегов Турции произошло землетрясение В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,9. Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций МВД Турции (AFAD). Подземные толчки были зафиксированы в 04:16 по местному времени (05:16 по бакинскому времени).
У берегов Турции произошло землетрясение
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций МВД Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы в 04:16 по местному времени (05:16 по бакинскому времени). По имеющейся информации, землетрясение ощущалось в нескольких крупных городах, в том числе в Стамбуле.
Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от района Айваджик провинции Чанаккале.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,29 километра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре