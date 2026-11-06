https://news.day.az/world/1872413.html Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке "большого прекрасного соглашения", которое затронет не только Украину, но и всю Европу. Как передает Day.Az, об этом он рассказалв ходе пресс-конференции в Белом доме. "Соглашение будет, это будет крупное соглашение, и оно затронет больше, чем Украину.
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке "большого прекрасного соглашения", которое затронет не только Украину, но и всю Европу.
Как передает Day.Az, об этом он рассказалв ходе пресс-конференции в Белом доме.
"Соглашение будет, это будет крупное соглашение, и оно затронет больше, чем Украину. Я бы сказал, что оно, возможно, коснется всей Европы. Это будет большой прекрасный договор, от которого все будут в восторге", - сказал он.
Сроки заключения такого рода сделки он не назвал.
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