В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В поселке Фатмаи Абшеронского района произошел взрыв в хозяйственной постройке, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az, информация о происшествии поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На место незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны ведомства.

По предварительным данным, взрыв произошел во вспомогательной постройке площадью 10 кв. м, примыкающей к частному жилому дому. Возгорания после взрыва не произошло.

В результате инцидента обрушился потолок коридора постройки на площади 4 кв. м, пострадали два человека.

Сотрудники МЧС приняли необходимые меры безопасности. По факту происшествия проводится расследование.