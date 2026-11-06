Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring и IBF британец Тайсон Фьюри рассказал о планах относительно продолжения профессиональной карьеры и возможном уходе из бокса.

"Я собираюсь продолжать. У меня осталось два боя по контракту. Отработаю его до конца, а затем, вероятно, подпишу еще один контракт на 10 поединков. Кто знает? Если будет достаточно денег, подпишу еще 10 контрактов. Но нужно поторопиться, потому что я старею. Сейчас готовлюсь к своему 40-му бою", - приводит слова Фьюри Day.Az со ссылкой на портал Mirror.

На счету британского боксера 36 побед в профессиональной карьере, 25 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.