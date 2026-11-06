Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая

XXI съезд Коммунистической партии Китая (КПК) состоится во второй половине 2027 года. Одним из ключевых направлений партийной повестки остается развитие системы партийного управления на основе идей председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку, передает Day.Az.

По словам посла, предстоящий съезд станет важным политическим событием для партии и страны, поскольку пройдет в период реализации курса на социалистическую модернизацию и продвижения к достижению цели второго столетия.

Лу Мэй также рассказала об основных положениях концепции Си Цзиньпина по партийному строительству, которая, по ее словам, базируется на 14 принципах и формирует комплексную систему строгого внутрипартийного управления.

Она отметила, что эта концепция направлена на решение ключевых вопросов долгосрочного управления партией, включая противодействие коррупции, сохранение связей с населением, поддержание внутренней устойчивости и совершенствование механизмов партийного управления.

По словам посла, предложенный подход предполагает самореформирование партии как один из основных инструментов поддержания ее эффективности и управленческого потенциала.

Лу Мэй подчеркнула, что китайский опыт партийного строительства может представлять практический интерес для политических партий других стран при изучении механизмов внутреннего управления и совершенствования организационных структур.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".