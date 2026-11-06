В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде

Супруг известной ханенде Гюллю Мурадовой Расим Юсифов арестован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он был задержан в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на территории города Сумгайыт.

У Расима Юсифова обнаружили наркотическое вещество. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 206 Кодекса об административных проступках.

Соответствующим решением суда Расим Юсифов был арестован на 25 суток.

Кроме того, его поставили на учет в соответствующем наркологическом диспансере и направили на принудительное лечение.