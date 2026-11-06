https://news.day.az/azerinews/1872444.html İtkin düşən 3 nəfər tapıldı Noyabrın 5-də polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 3 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı
Noyabrın 5-də polis tərəfindən keçirilən tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 3 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
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