В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО

Со вчерашнего вечера в северном регионе Азербайджана резко изменилась погода, в горных районах выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, снегопад зафиксирован преимущественно в горных селах Губинского, Гусарского и Хызинского районов.

По словам жителей села Хыналыг, переданным корреспонденту издания, к утру высота снежного покрова в населенном пункте достигла 15 сантиметров.

Из-за снегопада температура воздуха в горных районах региона понизилась до отрицательных значений.