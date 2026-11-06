https://news.day.az/society/1872456.html В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО Со вчерашнего вечера в северном регионе Азербайджана резко изменилась погода, в горных районах выпал снег. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, снегопад зафиксирован преимущественно в горных селах Губинского, Гусарского и Хызинского районов.
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО
Со вчерашнего вечера в северном регионе Азербайджана резко изменилась погода, в горных районах выпал снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, снегопад зафиксирован преимущественно в горных селах Губинского, Гусарского и Хызинского районов.
По словам жителей села Хыналыг, переданным корреспонденту издания, к утру высота снежного покрова в населенном пункте достигла 15 сантиметров.
Из-за снегопада температура воздуха в горных районах региона понизилась до отрицательных значений.
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