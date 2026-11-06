В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая

В Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

В ходе брифинга чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй представит основные итоги одного из важнейших политических событий Китая в 2026 году, а также расскажет о приоритетах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Новость обновляется