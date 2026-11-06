Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах

Сборная Аргентины не будет использовать футболку с 10-м номером в ближайших товарищеских матчах. Ранее под этим номером выступал Лионель Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на TyC Sports, такое решение принял тренерский штаб национальной команды.

14 ноября аргентинцы сыграют с Уругваем в Буэнос-Айресе, а 18 ноября встретятся со сборной Коста-Рики в Кордове.

В октябре нападающий "Интер Майами" Лионель Месси официально завершил выступления за национальную сборную.

За карьеру в составе аргентинской команды футболист провел 208 матчей, забил 126 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе со сборной он стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды выиграл Кубок Америки - в 2021 и 2024 годах.