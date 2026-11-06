Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума

Товарооборот между Китаем и Азербайджаном за январь-сентябрь 2026 года достиг 3,46 миллиарда долларов, установив новый исторический максимум для этого периода. Китай также сохраняет статус крупнейшего источника импорта Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

По ее словам, укрепление политического доверия между странами способствует расширению практического сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, транспорте и гуманитарной сфере.

Посол отметила, что в рамках совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь" достигнуты положительные результаты по ряду крупных инфраструктурных проектов. В частности, завершено строительство крупнейшей на Южном Кавказе ветроэлектростанции, возведенной китайской компанией. Кроме того, построенная китайской компанией солнечная электростанция "Гобустан" мощностью 100 МВт подключена к единой энергосистеме Азербайджана.

Отдельное внимание посол уделила развитию транспортного сотрудничества. По ее словам, количество контейнерных поездов Китай-Европа, следующих через Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в 2026 году достигнет нового рекорда. Этот маршрут обеспечивает Средний коридор значительными грузопотоками и способствует поддержанию стабильности международных производственных и логистических цепочек.

Положительная динамика наблюдается и в гуманитарных обменах. Введение взаимного безвизового режима создало дополнительные условия для увеличения числа поездок между двумя странами. Число зарегистрированных изучающих китайский язык в Азербайджане уже превысило 10 тысяч человек, а количество азербайджанских студентов, обучающихся в Китае, в текущем году достигнет примерно 2 тысяч.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".