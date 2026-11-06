В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО

В Гяндже проходит Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций при партнерстве Центра социально-экономических исследований "Приоритет".

В мероприятии, посвященном "Году градостроительства и архитектуры", принимают участие более 400 представителей гражданского общества.

В рамках форума проходят панельные дискуссии на следующие темы: "Навыки НПО в области социальных сетей, цифровизации и искусственного интеллекта", "Азербайджанские НПО на страже национальных интересов" и "Наследие WUF13 в инициативах НПО".

Отметим, что накануне форума, 5 ноября, его участники посетили мавзолей Низами Гянджеви и ознакомились с Гянджинским мемориальным комплексом.

В тот же день состоялся футбольный матч с участием пострадавших от мин, перенесших ампутацию конечностей. Кроме того, была представлена документальная лента "Навстречу завтрашнему дню" (Sabaha doğru), снятая организацией "Сеть журналистов Азербайджана" при донорской поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

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