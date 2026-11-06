Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, провела встречу с 56 сотрудниками, зачисленными в первую группу пятилетней программы подготовки авиационных техников по направлениям B1 (техник-механик) и B2 (техник-авионик). Программа направлена на укрепление кадрового потенциала авиакомпании в сфере технического обслуживания воздушных судов.

Как передает Day.Az, программа, стартовавшая в сентябре 2025 года, предусматривает теоретическую и практическую подготовку будущих авиатехников. Первые два года участники проходят теоретическое обучение в Национальной академии авиации (НАА), а последующие три года посвящены практическим занятиям. По направлению B1 готовят специалистов по техническому обслуживанию конструкции, двигателей и механических систем воздушных судов, по направлению B2 - электрических и электронных систем, а также систем связи и навигации.

В ходе встречи представители Управления человеческими ресурсами и руководство Службы технического обслуживания Azerbaijan Airlines ознакомили участников со стратегическими приоритетами авиакомпании, планами ее развития и профессиональными требованиями к будущим техническим специалистам. Также обсуждались возможности карьерного роста и значение профессионального развития в авиационной отрасли. В рамках мероприятия было организовано практическое занятие, посвященное применению корпоративных ценностей в повседневной работе и ответственности каждого сотрудника за формирование культуры безопасности полетов.

Программа является частью долгосрочной стратегии Azerbaijan Airlines, направленной на подготовку квалифицированных специалистов в сфере технического обслуживания воздушных судов, развитие собственного кадрового потенциала и формирование профессиональной команды, обеспечивающей устойчивость авиационной деятельности.

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