Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней

Впереди два праздника, являющихся источником гордости для нашего народа, - 8 Ноября - День Победы и 9 Ноября - День Государственного флага. Эти даты вновь напоминают нам о героизме шехидов, отдавших свои жизни за Родину, самоотверженности ветеранов войны и нерушимом единстве нашего народа. В предстоящие выходные дни на дорогах страны ожидается увеличение интенсивности движения. В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения, а во время поездок проявлять внимательность и ответственность.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции МВД к участникам дорожного движения в связи с праздничными днями.

"Перед поездкой проверьте техническое состояние автомобиля, особенно исправность тормозной системы, световых приборов и состояние шин. Во время движения выбирайте скорость с учётом дорожных и погодных условий, не превышайте установленные ограничения скорости, избегайте опасных обгонов и манёвров, соблюдайте дистанцию.

Пользуйтесь ремнями безопасности, не отвлекайтесь на мобильный телефон за рулём. Во время поездок на дальние расстояния не управляйте автомобилем в состоянии усталости или недосыпа, регулярно делайте перерывы. Будьте особенно внимательны на дорогах с интенсивным движением, не торопитесь и учитывайте безопасность других участников дорожного движения.

Также обращаемся к пешеходам с рекомендацией строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и проявлять особую осторожность в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости", - говорится в обращении.