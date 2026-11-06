В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу

Если в государственном бюджете на 2026 год социальные расходы составляют около 41% всех бюджетных расходов, то в государственном бюджете на 2027 год прогнозируется их увеличение до более чем 44%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на совместном заседании комитетов парламента по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

"В целом темпы роста бюджетных средств, выделяемых на социальную сферу, превышают темпы увеличения общих доходов и расходов бюджета. Это весьма весомые факты, доказывающие, что социальная модель государства в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева опирается на более прочную экономическую и бюджетную основу. Считаю, что в будущем она будет укрепляться еще больше.

Думаю, граждане Азербайджана могут с большим оптимизмом смотреть в будущее, поскольку ежегодное развитие экономики страны позволяет увеличивать объем государственных средств, которые могут направляться на нужды людей. Это способствует повышению благосостояния каждой азербайджанской семьи", - отметил Али Ахмедов.