Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ

Сегодня в Азербайджане не сокращенный рабочий день.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Qafqazinfo в Государственной службе трудовой инспекции.

Согласно информации, это связано с положениями статьи 108 Трудового кодекса.

"Согласно статье 108 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничным дням, которые считаются нерабочими, а также Дню всенародной скорби, сокращается на один час независимо от количества рабочих дней в неделю.

Поскольку 6 ноября не приходится накануне ни одного из указанных дней, эта дата не считается сокращенным рабочим днем", - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что 6 ноября в Азербайджане будет сокращенным рабочим днем.