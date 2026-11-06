В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство", посвященная Дню Победы. Она была организована Академией имени Гейдара Алиева СГБ.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Азербайджана.

В мероприятии приняли участие руководство СГБ, депутаты Милли Меджлиса, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав специализированных и гражданских высших учебных заведений.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических сынов Родины, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. Прозвучал Государственный гимн.

Во вступительном слове начальник Академии, генерал-майор Эльшад Насиров сказал, что Победа в 44-дневной Отечественной войне является важнейшим событием в истории государственности нашего народа. Он подчеркнул, что эта Победа стала результатом строительства боеспособной армии, выверенной военной стратегии, эффективной дипломатической деятельности и единства народа, основа которых была заложена Великим лидером Гейдаром Алиевым и которые успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Генерал-майор также отметил, что историческая Победа станет вечным источником гордости для будущих поколений как воплощение мощи нашего государства, непоколебимой воли нашего народа и его веры в будущее.

Выступивший затем заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что важную роль в достижении Победы, наряду с решительным руководством Президента Ильхама Алиева - продолжателя политического наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева, сыграли также его интервью зарубежным СМИ в период Отечественной войны. Благодаря этим интервью справедливая позиция Азербайджана была доведена до сведения международной общественности.

В своем выступлении депутат, доктор политических наук Ризван Набиев отметил, что политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, еще больше укрепила экономический, политический и военный потенциал страны, а достигнутые результаты открыли широкие возможности для прочного мира и стабильности в регионе.

Ректор Военного института внутренних войск МВД генерал-майор Эльчин Мамедов сказал, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил подготовку национальных военных кадров в качестве одного из приоритетных направлений. Президент Ильхам Алиев последовательно продолжил эту политику, обеспечив развитие системы военного образования и укрепление потенциала армии.

В заключение был показан видеоролик, посвященный теме конференции.