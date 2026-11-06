Семикратный чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" и своим напарником Шарлем Леклером после событий Гран-при Мехико.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Формулы-1, гонщик считает, что борьба между пилотами команды на первом круге мексиканского этапа лишила "Феррари" возможности занять два первых места.

Хэмилтон стартовал с поул-позиции и финишировал вторым. Леклер же получил штраф за выезд за пределы трассы. В ходе борьбы с напарником британец уступил позицию Максу Ферстаппену и впоследствии не смог ее вернуть.

"Сейчас в команде отличная атмосфера. Мы очень хорошо выступили в последних гонках и набрали больше очков, чем кто-либо другой. Однако в предыдущей гонке мы должны были без особых проблем занять первое и второе места. Необходимо сделать так, чтобы подобное больше не повторялось", - заявил Хэмилтон.

По словам британца, обсудить произошедшее пока не удалось, поскольку Леклер находился дома после рождения первого ребенка, а руководитель команды Фредерик Вассер работал на европейской базе "Феррари".

Хэмилтон подчеркнул, что выработка четких правил внутрикомандной борьбы особенно важна для подготовки коллектива к сезону 2027 года.

"Не думаю, что все вопросы удастся решить за одну встречу, однако провести ее необходимо. То, что мы выстроим сейчас, поможет нам оказаться в более выгодном положении в следующем году", - добавил гонщик.

Гран-при Сан-Паулу стартует сегодня, 6 ноября, на трассе "Интерлагос".