Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца

В настоящее время более 50 человек ожидают пересадки сердца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявил сердечно-сосудистый хирург Кямран Мусаев на семинаре для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

По его словам, в стране с населением 10 миллионов человек должно быть достаточно доноров, чтобы обеспечить потребности этих пациентов.

"Пользуясь случаем, я вновь призываю наших граждан, всех членов общества активнее участвовать в донорстве органов и давать согласие на посмертное донорство органов пациентов, у которых констатирована смерть мозга", - отметил он.

Напомним, что на сегодняшний день от 13 посмертных доноров, у которых была констатирована смерть мозга, проведена трансплантация 73 органов и тканей.

В общей сложности с момента введения протокола констатации смерти мозга такой диагноз был поставлен 72 пациентам.

Из них 14 человек скончались до того, как появилась возможность провести повторное подтверждение смерти мозга. Органы 27 пациентов оказались непригодными для трансплантации, а родственники еще 18 человек отказались от донорства.