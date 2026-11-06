Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи
Сборная Азербайджана объявила состав на матчи с Лихтенштейном и Андоррой.
Как передает Day.Az, об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов включил 27 игроков в заявку на предстоящие матчи национальной команды.
Отметим, что Айхан Аббасов впервые вызвал в главную сборную страны футболиста молодежной сборной Азербайджана (U21) итальянского происхождения Лоренцо Мецотерро. Напомним, что 18-летний форвард на днях привлек внимание итальянских СМИ своим первым голом за "Сампдорию" в Серии B. В частности, итальянские журналисты призвали главного тренера сборной Италии Роберто Манчини обратить внимание на молодого футболиста.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Şahruddin Məhəmmədəliyev
|Qarabağ
|2
|Aydın Bayramov
|Zirə
|3
|Emil Balayev
|Neftçi
|4
|Bədavi Hüseynov
|Qarabağ
|5
|Elvin Bədəlov
|Neftçi
|6
|Anton Krivotsyuk
|Tedjon Hana Sitizen (C. Koreya)
|7
|Rahil Məmmədov
|Turan Tovuz
|8
|Rəhman Daşdəmirov
|Sabah
|9
|Rüfət Abbasov
|Neftçi
|10
|Toral Bayramov
|Bursaspor (Türkiyə)
|11
|Eşqin Əhmədov
|Qəbələ
|12
|Tellur Mütəllimov
|Sabah
|13
|Qismət Alıyev
|Zirə
|14
|Oruc Məmmədov
|Şamaxı
|15
|Fərid Yusifli
|Şəfa
|16
|Rüfət Abdullazadə
|Hapoel Kiryat Şimona (İsrail)
|17
|Namik Ələsgərov
|Kəpəz
|18
|Murad Məmmədov
|Pafos (Yunanıstan)
|19
|Abdulla Xaybullayev
|Sabah
|20
|Aleksey İsayev
|Sabah
|21
|Xəyal Əliyev
|Sabah
|22
|Emil Mustafayev
|Sumqayıt
|23
|Emin Mahmudov
|Neftçi
|24
|Nihat Əhmədzadə
|Sumqayıt
|25
|Mahir Emreli
|Rakuv (Polşa)
|26
|Musa Qurbanlı
|Qarabağ
|27
|Lorenzo Mezzotero
|Sampdoriya (İtaliya)
Напомним, что в период ноябрьского сбора азербайджанская команда проведет два матча: 13 ноября на выезде встретится с Лихтенштейном в рамках Лиги наций УЕФА, а 16 ноября сыграет с Андоррой в товарищеской встрече.
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