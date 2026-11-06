https://news.day.az/sport/1872524.html Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ Азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Тофиг Алиев вышли в индивидуальный финал чемпионата мира по тамблингу, который проходит в китайском Нанкине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во втором квалификационном раунде Малкин набрал 30,100 балла и занял третье место.
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ
Азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Тофиг Алиев вышли в индивидуальный финал чемпионата мира по тамблингу, который проходит в китайском Нанкине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во втором квалификационном раунде Малкин набрал 30,100 балла и занял третье место. Алиев с результатом 29,600 балла расположился на шестой строчке.
Мужская сборная Азербайджана по тамблингу также успешно преодолела квалификацию командных соревнований, заняв первое место с 87,200 балла.
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу стартовал 4 ноября и завершится 8 ноября.
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