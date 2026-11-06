Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ

Азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Тофиг Алиев вышли в индивидуальный финал чемпионата мира по тамблингу, который проходит в китайском Нанкине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во втором квалификационном раунде Малкин набрал 30,100 балла и занял третье место. Алиев с результатом 29,600 балла расположился на шестой строчке.

Мужская сборная Азербайджана по тамблингу также успешно преодолела квалификацию командных соревнований, заняв первое место с 87,200 балла.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу стартовал 4 ноября и завершится 8 ноября.