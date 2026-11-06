В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 7 ноября до утра 10 ноября в отдельных местах временами ожидаются дожди. В некоторых районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы.
Как сообщили Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в районах Азербайджана также сохранится неустойчивая погода. Она продлится до 10 ноября, временами ожидаются осадки.
В отдельных местах осадки будут носить интенсивный ливневый характер. Возможны грозы, град, а в горных районах - снегопады.
В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременное повышение уровня воды и возникновение селевых потоков на некоторых реках Большого Кавказа и Ленкорань-Астаринского региона.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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