В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В связи с ожидаемым усилением ветра 7 ноября в ряде регионов Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни метеопредупреждения.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане и Агстафе объявлен оранжевый уровень предупреждения. Ожидается западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачине, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахе, Гобустане, Нефтчале, Сальянe, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Уджаре, Агдаше, Агсу, Кюрдамире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабеке, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде объявлен желтый уровень предупреждения. Здесь ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

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