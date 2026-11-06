Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о награждении книги, которую "выдумывали" 20 лет.

Day.Az представляет публикацию:

В Ереване прошла очередная церемония вручения премии имени Ваана Текеяна. В номинации "за исследовательский труд" награду получил Артак Магалян за книгу "Меликства Арцаха XVII-XIX вв.".

Аж двадцать лет человек тщательно "выдумывал" историю, высасывал факты из пальца - и вот, наконец, явил миру опус, который, даже не читая, можно смело отправлять в макулатуру. Или сразу в топку: хоть какая-то практическая польза будет.

Удивляться, впрочем, нечему. То, как армянские псевдоучееные стряпают подобные "научные труды", давно уже секрет Полишинеля. Чтобы не быть голословными, достаточно вспомнить оценки действительно признанных умов.

Возьмем хотя бы знаменитое "Письмо в редакцию" доктора исторических наук, профессора Бориса Пиотровского, опубликованное в "Историко-филологическом журнале" АН Армянской ССР. Академик прямо указывает на анекдотический фейк:"В своем выступлении 24 марта с. г. на заседании Президиума АН Армянской ССР я указал на то, что в изданиях академии и в ряде журналов были напечатаны статьи о древнем иероглифическом письме Армении, в которых авторы арабское письмо выдавали за хайасские иероглифы XIX-XVII вв. до нашей эры".

Еще один яркий пример - книга епископа Кириона "Культурная роль Иверии в истории Руси". В ней разоблачается крупная армянская подделка, сумевшая ввести в заблуждение международное научное сообщество. Речь идет о так называемых "мемуарах" Артемия Араратского за 1774-1797 годы. Автор убедительно показывает: эти мемуары подложны, оригинального текста на армянском языке никогда не существовало, а сам Артемий Араратский (несколько раз менявший фамилию) ничего по-армянски не писал.

Можно привести еще сотни примеров. Впрочем, надеяться на смену курса не приходится - ведь производство сказок куда проще, чем кропотливый поиск исторической правды.