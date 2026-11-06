В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В Кении состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана. В нем приняли участие местная молодежь, представители азербайджанской общины и СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Кении, в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия, посвященная опыту Азербайджана в урегулировании конфликта, восстановлении освобожденных территорий и гуманитарном разминировании. Участники также обсудили усилия страны по обеспечению устойчивого мира и регионального сотрудничества.

Гостям представили видео и фотовыставку "От Победы к миру и восстановлению". К мероприятию по видеосвязи из Баку присоединились кенийские студенты, обучающиеся в Азербайджане по международной образовательной программе имени Гейдара Алиева.

В завершение состоялся концерт с участием азербайджанских и кенийских танцоров, а гостям предложили блюда национальной кухни.