В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В Кении состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана. В нем приняли участие местная молодежь, представители азербайджанской общины и СМИ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Кении, в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия, посвященная опыту Азербайджана в урегулировании конфликта, восстановлении освобожденных территорий и гуманитарном разминировании. Участники также обсудили усилия страны по обеспечению устойчивого мира и регионального сотрудничества.
Гостям представили видео и фотовыставку "От Победы к миру и восстановлению". К мероприятию по видеосвязи из Баку присоединились кенийские студенты, обучающиеся в Азербайджане по международной образовательной программе имени Гейдара Алиева.
В завершение состоялся концерт с участием азербайджанских и кенийских танцоров, а гостям предложили блюда национальной кухни.
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