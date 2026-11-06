https://news.day.az/world/1872583.html Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 Французские правоохранители задержали 642 человека в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, которые прошли по всей республике 5 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на обновленные данные МВД.

Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600

В мире, 6 ноября 2026 18:18 (UTC +04:00) 368
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600

Французские правоохранители задержали 642 человека в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, которые прошли по всей республике 5 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на обновленные данные МВД.

5 ноября вечером после завершения большей части уличных акций ведомство сообщало о 448 задержанных. Отмечалось, что задержания производились как после обнаружения у людей запрещенных предметов вроде пиротехники или инструментов, которые могли использоваться в качестве оружия, так и в ходе подавления беспорядков во время манифестаций в некотрых городах. В частности, столкновения между агрессивно настроенными участниками протестных акций и полицией поступали из Бордо, Лиона и Тулузы, отдельные инциденты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Париже.

Также МВД сообщило о 112 полицейских и жандармах, пострадавших в ходе столкновений. 5 ноября вечером было известно только о 53 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

5 ноября во Франции состоялась общенациональная забастовка профсоюзов, которые требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. К массовым демонстрациям присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ, которые продолжают протестные акции с конца сентября, требуя от Министерства образования Франции исправить ситуацию с отсутствием преподавателей по некоторым предметам в ряде школ, а также жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание.

По оценкам МВД, по всей стране на 193 акции протеста вышли 575 тыс. человек, из них 65 тыс. - в Париже. Профсоюз CGT заявил об участии 1,6 млн. человек в акциях по всей республике. В парижской манифестации, по его данным, приняли участие до 350 тыс. человек. 

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