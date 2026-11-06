Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Прежде всего, поздравляю вас с наступающим праздником Победы. Мы встречаемся накануне этого праздника, который отмечается как государственный праздник уже шестой год. Шесть лет назад наша славная Армия изгнала врага с наших земель и восстановила справедливость. Уже шесть лет мы занимаемся созидательными работами. Мы занимаемся строительством новых сел, городов, возвращением бывших вынужденных переселенцев на родные земли, и могу сказать, что весь азербайджанский народ живет этими помыслами. Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев, долгие годы живших в тяжелых условиях, было заветной мечтой каждого нашего гражданина, и прежде всего, конечно, самих переселенцев. Но вы также знаете, что каждый патриот желал вашего скорейшего возвращения в родные края.

Сегодня мы практически на регулярной основе закладываем новые прекрасные села, города, строим их с нуля. Ведь ненавистный враг сровнял с землей все наши города и села, в том числе полностью разрушил села Джахангирбейли, Солтанлы. Сегодня в эти два села возвращаются около 700 семей. Для вас построены прекрасные дома. Уверен, что вы сполна воспользуетесь этими условиями. Главное, переселенческая жизнь уже остается позади.

Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак. Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах. Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Уверен, их близкие знают, что их кровь не осталась неотмщенной. Мы отомстили за них на поле боя, и сегодня самым большим знаком уважения к их светлой памяти является такое прекрасное возрождение Карабаха, Восточного Зангезура.

Мы одержали Победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает. Армяне 30 лет разоряли эти земли, ничего не построили. Мы же всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны.

Поздравляю вас как с Днем Победы, так и с возвращением на родные земли, желаю вам крепкого здоровья.