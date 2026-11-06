Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Украина высоко ценит поддержку Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом написал в публикации на своей странице в социальной сети "X" первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, правительству и народу Азербайджана, министерству энергетики, азербайджанским компаниям и всем, кто вносит вклад в наши совместные усилия", - отметил Д. Шмыгаль.

Также сообщается, что состоялось 14-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Азербайджаном.

"Вместе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым мы продолжили работу по выполнению договорённостей, достигнутых между Президентом Володимиром Зеленским и Президентом Ильхамом Алиевым, а также между делегациями в июне в Баку. Мы предложили сотрудничество в таких областях, как создание запасов оборудования, организация логистики для его доставки, стандартизация и совместное производство. Министр Парвиз Шахбазов также отметил технологические достижения Украины в сфере возобновляемой энергетики.

Кроме того, мы работаем над восстановлением и модернизацией Украины. В этом контексте предусматривается привлечение азербайджанских компаний к восстановлению критической инфраструктуры, объектов энергетического сектора, промышленности и социальной сферы.

По итогам заседания Комиссия утвердила совместный План действий, а также была достигнута договорённость о проведении следующего заседания в Баку", - говорится в публикации.