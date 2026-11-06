Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС

В первые 72 часа после чрезвычайной ситуации жителям Евросоюза следует полагаться на собственные силы. Такая рекомендация опубликована на сайте Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комиссар по гуманитарной политике и кризисному урегулированию Хаджа Лабиб на Европейском форуме гражданской защиты заявила, что когда случается стихийное бедствие, первые часы могут все изменить, и каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим. Именно поэтому ЕК дает людям практические инструменты для подготовки к кризисам, одновременно укрепляя системы, на которые они полагаются при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Гражданам рекомендуют заранее собрать все необходимое, чтобы продержаться первые трое суток до развертывания государственной помощи. Базовым навыкам поведения при ЧС в ЕК предложили обучать в детских садах и начальных школах. Помимо этого, Еврокомиссия предложила учредить День готовности Евросоюза - ежегодно 23 октября начиная с 2027 года. Там считают, что это побудит граждан и сообщества активно участвовать в подготовке к чрезвычайным ситуациям, чтобы защитить себя и других.