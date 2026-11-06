При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R)

Банк ABB принял участие в очередной акции по посадке деревьев, организованной Ассоциацией банков Азербайджана в поселке Мушфигабаде города Баку.

Акция проведена в рамках соответствующего Меморандума о взаимопонимании, подписанного Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией рынков капитала Азербайджана и Финтех-ассоциацией Азербайджана.

Стратегическая цель меморандума - высадить в общей сложности 1 000 000 деревьев на территории страны к 2033 году.

Акция прошла на участке, выделенном для создания лесного массива в поселке Мушфигабаде. В первый день на территории площадью 2 гектара было высажено 1250 деревьев. Работы по озеленению продолжатся и в последующие дни. При поддержке соответствующих организаций, в том числе Банка ABB, на территории также была установлена система капельного орошения.

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