В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО

В Брюсселе в театре Flagey состоялся концерт "Дух Азербайджана", посвященный Дню Победы. Мероприятие организовали посольство Азербайджана в Бельгии, представительство при Евросоюзе и представительство при НАТО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии, на концерте присутствовали представители бельгийских государственных структур, политических, деловых, культурных и академических кругов, дипломаты, сотрудники НАТО и международных организаций, журналисты и представители азербайджанской общины.

Открытие сопровождалось показом видеоролика с исполнением мугама "Баяты-Шираз" на Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше в 2021 году. Выступая перед гостями, посол Азербайджана Мамед Ахмедзаде и глава представительства страны при НАТО Джафар Гусейнзаде рассказали об историческом значении Победы, восстановлении территориальной целостности и суверенитета страны, а также усилиях по установлению устойчивого мира в регионе.

Затем Государственный музыкально-танцевальный ансамбль имени Фикрета Амирова представил концертную программу с национальными музыкальными произведениями, мугамами и танцами. Завершилось выступление совместным исполнением песни "Ey Vətən" всеми музыкантами и танцорами на сцене с развевающимся флагом Азербайджана.

Зрителям также показали видеокадры о восстановлении освобожденных территорий и строительстве Зангезурского коридора. Концерт сопровождался продолжительными аплодисментами.