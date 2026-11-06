В Агстафе отравились три члена одной семьи

В Агстафе произошло отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трое членов одной семьи, являющиеся жителями района, госпитализированы с диагнозом "отравление".

По предварительной информации, они почувствовали себя плохо после приёма пищи.

По факту проводится расследование

XXX

6 ноября примерно в 13:10 три человека (одна женщина и двое мужчин) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Агстафинской центральной районной больницы с подозрением на отравление.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в TƏBİB.

"Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их лечение продолжается в медицинском учреждении. Состояние одного пациента оценивается как средней тяжести, двух других - как стабильное", - говорится в сообщении.