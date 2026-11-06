https://news.day.az/society/1872535.html Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности Заведующий поликлиническим отделением Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи Мирназир Мухтаров освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nocomment.az. Согласно информации, соответствующий приказ подписал председатель TƏBİB Бахадур Рзаев.
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности
Заведующий поликлиническим отделением Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи Мирназир Мухтаров освобожден от занимаемой должности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nocomment.az.
Согласно информации, соответствующий приказ подписал председатель TƏBİB Бахадур Рзаев.
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