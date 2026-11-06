https://news.day.az/world/1872543.html Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО Огромная стая дельфинов, насчитывающая не менее 5000 особей, была замечена в океане недалеко от Южной Калифорнии, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО
Огромная стая дельфинов, насчитывающая не менее 5000 особей, была замечена в океане недалеко от Южной Калифорнии, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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