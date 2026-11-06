В Азербайджане изменится система финансирования школ

Школы и дошкольные образовательные учреждения перейдут на механизм подушевого финансирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса, где обсуждался законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По словам министра, этот механизм доказал свою эффективность. В частности, сокращение расходов на общее образование в структуре образовательных затрат связано с переходом на подушевое финансирование.

"Уже несколько лет мы успешно применяем этот механизм в высшем образовании. Средства выделяются исходя из количества студентов, а не расходов на содержание вузов. Учитывая успешный опыт, правительство приняло решение постепенно внедрять такую систему и в общем образовании.

В текущем году на подушевое финансирование переведено определенное количество школ, а со следующего года этот механизм будет распространен на более широкий круг учебных заведений. Поэтому сокращения расходов на образование нет: средства, выделяемые по подушевому принципу, отражаются в бюджете в отдельной статье, а не в разделе образования", - отметил Бабаев.

Он добавил, что правительство намерено постепенно расширять применение подушевого финансирования в общем и дошкольном образовании, в том числе на начальных ступенях обучения. Поддержка образовательной сферы останется одним из приоритетов правительства.